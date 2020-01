Trapani, scuole nel mirino dei vandali: tentato furto in via Salemi

Scuole trapanesi nel mirino dei vandali. A 24 ore dal furto del computer, della cassaforte e del raid vandalico perpetrato presso l'istituto Eugenio Pertini - Plesso Falcone, un altro tentato furto si è verificato nel plesso di via Salemi intitolato ai gemellini Giuseppe e Salvatore Asta.

In questo caso non è stato portato via nulla. La scuola però non è nuova ai raid vandalici e a settembre scorso era stato rubato il busto in bronzo dei gemellini Asta che poi fu ritrovato e ricollocato all'ingresso della stessa scuola.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

