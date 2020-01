Abbandono di rifiuti ad Erice, tolleranza zero: fioccano le multe

Fioccano le multe per i trasgressori delle norme sull'abbandono di rifiuti in territorio del Comune di Erice. I controlli disposti dall'amministrazione comunale ericina hanno determinato, infatti, da parte della polizia municipale, in collaborazione con la ditta Econord che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento, l'avvio di controlli periodici con particolare attenzione all'abbandono indiscriminato dei rifiuti in luoghi non autorizzati.

In questo contesto sono stati ispezionati i sacchetti di spazzatura abbandonati lungo le strade si è riusciti ad individuare alcuni dei trasgressori che sono stati debitamente multati.

"Il nostro auspicio - ha commentato l'assessore alla polizia municipale Giuseppe Spagnolo - è che queste misure possano contribuire a scoraggiare i comportamenti inqualificabili che purtroppo continuano a ripetersi nei nostri territori. Abbiamo anche iniziato il monitoraggio delle zone sensibili attraverso l'ausilio delle cosiddette fototrappole che consentono di individuare gli eventuali trasgressori anche nelle ore notturne mediante la lettura del numero di targa del mezzo con il quale viene commessa l'infrazione. Siamo convinti che mantenendo alta la soglia di attenzione su queste tematiche, riusciremo anche ad ottenere una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica scoraggiando le cattive abitudini di coloro che, attraverso tali comportamenti incivili, compromettono il decoro delle nostre città. Con l'occasione voglio, infine, lanciare un appello a tutti i cittadini - ribadisce l'assessore- affinché collaborino attivamente”.

