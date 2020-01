Spaccio di droga a Mazara del Vallo, tre arresti

Colti in flagrante mentre cercavano di vendere dosi di cocaina e marijuana. La sera dello scorso 24 gennaio la Squadra Pegaso della sezione investigativa e la Squadra Volante del Commissariato di di Mazara del Vallo, in collaborazione con le unità Cinofile della Polizia di Stato, hanno concluso le indagini e arrestato tre mazaresi con precedenti di polizia: Pietro Perniciaro, Giuseppe Perniciaro e Salvatore Addolorato.

I tre, grazie a una rete di vedette e un sistema di videosorveglianza illegale installato sui muri perimetrali delle loro abitazioni nel quartiere di Mazara Due, riuscivano ad eludere i controlli delle forze dell'ordine. Gli agenti, nonostante tutto, sono riusciti ad appostarsi nella zona e ad osservare i movimenti dei tre sospettati.

Una volta individuati gli agenti, i tre spacciatori hanno provato a sbarazzarsi delle dosi ma senza riuscirvi. I poliziotti, infatti, una volta entrati in uno degli appartamenti e grazie al fiuto del cane Ulla, prima, in un bagno hanno rinvenuto un grosso quantitativo di marijuana confezionato in un sacchetto di plastica e due dosi di cocaina pura, già pronte per essere smerciate. Altra sostanza è stata trovata negli altri due appartamenti.

In totale sono stati trovati e sequestrati 325 grammi circa di marijuana, 34 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina, oltre alla somma di 880 euro, in banconote di piccolo taglio, e a tutto l’occorrente per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, compreso un bilancino di precisione. Tutta la sostanza stupefacente avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 6mila euro.

I tre uomini, dunque, sono stati arrestati e sottoposti a regime domiciliare. In sede di giudizio direttissimo tutti e tre gli arresti sono stati convalidati.

