Trapani, parcheggio gratuito per le auto elettriche

Una decisione della Giunta di Trapani strizza l'occhio alla green economy. Diventa gratuito il parcheggio nelle strisce blu per i veicoli esclusivamente elettrici, ad emissione zero.

La decisione della Giunta Tranchida arriva dopo la trasmissione di una nota all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco datata 6 novembre 2019 veniva richiesta la possibilità di fare sostare gratuitamente i veicoli esclusivamente elettrici e cioè ad emissione zero negli stalli pubblici a pagamento, veicoli elettrici già esentati dalla tassa di proprietà dell'auto, al fine di meglio incentivare il loro acquisto, come già avviene in altre città.

