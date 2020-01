Alcamo, strade gruviera: l'ex Provincia interviene

Cominciano ad arrivare concrete risposte, da parte dell'ex Provincia, alle ripetute note che il Comune di Alcamo le ha rivolto per sollecitarla a mettere in sicurezza le strade provinciali che si trovano nel territorio alcamese.

«Finalmente - afferma il vicesindaco Vittorio Ferro - i funzionari del Libero Consorzio comunale di Trapani sono venuti ad Alcamo e, congiuntamente, abbiamo effettuato i sopralluoghi per verificare lo stato attuale della viabilità e degli impianti di illuminazione di competenza dell'ex Provincia». Situazione “drammatica", come già evidenziato dalla stessa Provincia - prosegue Ferro -, in due relazioni redatte.

