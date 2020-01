Suolo pubblico, sospesa l'attività a sette fra bar e B&B a Trapani

Dalle parole ai fatti. Dopo le multe, il Comune di Trapani ha trasformato in provvedimenti esecutivi sette contravvenzioni (e le relative comunicazioni di avvio di procedimento di sospensione attività) per occupazione abusiva di suolo pubblico in centro storico.

Le multe erano state comminate il mese scorso nei confronti di titolari di locali, tra cui anche un B&B, situati nel centro storico di Trapani. Le violazioni accertate, che riguardavano in particolare la violazione dell'art.8 dell'apposito regolamento, sono state notificate ai titolari, con apposita ordinanza del dirigente del 3° settore, e riguardano l'occupazione abusiva di suolo pubblico senza alcuna autorizzazione o l'occupazione di spazi eccedenti rispetto all'autorizzazione ricevuta.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi

© Riproduzione riservata