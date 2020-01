Droga nella "Trapani bene", in dodici a giudizio

Sono accusati, a vario titolo, di avere fatto parte di una vera e propria banda di spacciatori che riforniva di droga la «Trapani bene». Dei 14 indagati, 12 sono stati rinviati a giudizio e saranno processati dal Tribunale collegiale di Trapani il prossimo 6 marzo, uno ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e l'altro di patteggiare la pena.

Si tratta, per quanto riguarda questi ultimi due, rispettivamente, di Luigi Parolisi e Antonino Di Pietra, entrambi di 34 anni. La loro posizione è stata, quindi, stralciata, anche se il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Fabio Pilato, deve ancora pronunciarsi in merito alle relative istanze.

