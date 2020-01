Mercato del pesce di Trapani, nuove segnalazioni sul degrado e rischi per la salute

Degrado al mercato del pesce e abusivi fuori dal «Giardino d’Inverno». Dopo che il tendone che copre la struttura in via Cristoforo Colombo si è lacerato, i pescatori, per continuare il loro lavoro di vendita, si sono spostati in piazza Vittime della Motonave Maria Stella.

Una situazione fuori da qualsiasi regola denunciata dalla consigliera comunale Anna Garuccio attraverso una interrogazione indirizzata al sindaco.

«Una situazione gravissima – afferma Garuccio - realtà che lede, umilia la dignità dei pochi operatori rimasti, nonché al decoro della zona del porto peschereccio. Il Comune, la politica, non può permettere che a tali mercatali non vengano garantite le adeguate norme igienico sanitarie del settore, non è possibile che ancora oggi il pesce venga venduto in questo stato senza alcuna regola igienico sanitario, per i venditori e per gli acquirenti, lasciando sul posto residui non gradevoli all’olfatto, in particolare modo per i residenti, senza alcun riparo dalla pioggia, dal vento e dal sole. In mia presenza, due ombrelloni (riparo per i carretti) sono volati a causa del vento. Si aggiunge inoltre che alcuni degli operatori presenti dichiarano di aver pagato la retta utile per l’occupazione dello spazio oggi chiuso perla caduta del tendone. Non possiamo permettere, che chi ha pagato non riceva il servizio che gli spetta». Parole dure dalla consigliera prima in maggioranza ed ora, ormai, apertamente in contrasto con l’amministrazione di Giacomo Tranchida.

