Sosta selvaggia a Castelvetrano, torna lo street control

Non sono bastati gli stalli in piazza Dante a Castelvetrano per dare un ordine al traffico e soprattutto per consentire ai clienti degli esercizi commerciali di potere parcheggiare negli spazio rispettando l'orario di sosta e la segnaletica che i vigili urbani avevano collocato. Continua, infatti, la sosta selvaggia degli automobilisti anche se i miglioramenti si notano.

Il comandante dei vigili urbani Marcello Caradonna precisa: «La segnaletica è già stata completata. I nostri vigili fanno servizio fino alle venti e mai come in questo periodo la loro presenza si è notata e lo sanno anche i commercianti della zona. In ogni caso - continua il Comandante - a mali estremi estremi rimedi. Rimetteremo in funzione lo street control e saranno contravvenzionati i trasgressori che posteggiano selvaggiamente e fuori dagli stalli di sosta».

Certo c'è qualche commerciante che si è lamentato affermando un calo di vendite mentre altri hanno visto di buon occhio la presenza di stalli davanti ai loro esercizi commerciali. Il caos ha la sua punta maggiore all'entrata e all'uscita delle scolaresche dell'attigua scuola elementare, dove si concentra un notevole passaggio di auto.

