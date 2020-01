Trapani, due medici indagati per la morte di una donna

Notificati due avvisi di garanzia a due medici dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per la morte di una donna di 57, di Castellammare del Golfo.

La Procura con l'inchiesta, vuole capire cosa sia potuto accadere al Sant'Antonio Abate, a dicembre scorso quando la donna si trovava ricoverata in quel nosocomio, se realmente quanto dichiarato dai familiari possa rispondere al vero. La signora è deceduta mentre era ricoverata in rianimazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dopo aver subito un intervento chirurgico per la rimozione di una massa tumorale.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

