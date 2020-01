In provincia di Trapani nasce la rete antiviolenza femminile

Nella provincia di Trapani nasce la rete per gli sportelli Antiviolenza femminile finanziati dalla Regione siciliana. A sottoscrivere l’accordo, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, sono i stati i sindaci del Distretto Socio Sanitario 50.

Le città che hanno sottoscritto l’accordo sono Trapani, Favignana, Paceco, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci e San Vito Lo Capo.

Sul tavolo una proposta progettuale con l’obiettivo di definire linee di azione ed interventi finalizzati alla prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere verso le donne, tenendo conto anche delle strategie già sperimentate dalla rete inter-istituzionale "#Nonsolo25", si articolerà a livello distrettuale su tutto il territorio.

Alla presenza del sindaco capofila del Distretto Socio Sanitario 50, si è inoltre sottoscritta l’intesa per coordinare con la Prefettura tutti gli sportelli antiviolenza presenti nella provincia.

