Porto di Favignana, nuovo attracco per gli aliscafi

Lunedì partiranno i lavori nel porto di Favignana per la realizzazione della nuova struttura di attracco degli aliscafi. L'opera dovrebbe essere ultimata entro fine febbraio e quindi in meno di due mesi. Già in questi giorni ha ditta incaricata dalla Regione ha realizzato i profilati in acciaio da collocare.

La prossima settimana il cantiere entrerà nel vivo per la costruzione dell'approdo che andrà a prendere il posto del vecchio scalandrone, danneggiato lo scorso primo gennaio da un catamarano in fase di manovra. E con il pontile in ferro fuori uso nell'isola non possono più ormeggiare gli aliscafi. Infatti al momento nella linea delle Egadi ci sono in servizio solo catamarani e monocarena.

Tra l'altro la situazione dei collegamenti nell'arcipelago a seguito dell'incidente di Capodanno è stata al centro di un incontro tenuto nei giorni scorsi in Capitaneria di Porto a cui hanno partecipato i rappresentanti della compagnia Liberty Lines ed il sindaco Giuseppe Pagoto, che ha chiesto di ripristinare l'approdo in mondo da permettere anche l'attracco degli aliscafi.

