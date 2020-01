Trapani, picchia la moglie e la figlia di 9 anni: arrestato 60enne

La polizia ha arrestato, lo scorso 6 gennaio, un 60enne per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie e della figlioletta di nove anni.

La donna, così come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha richiesto l'intervento della Polizia dopo l'ennesima aggressione e le minacce di morte nei suoi confronti da parte del marito. La donna, impaurita, ha riferito agli agenti intervenuti che, al culmine di una lite, il marito le si è scagliato contro, e, nel tentativo di impedirle di fuggir via da casa, ha violentemente chiuso la porta di ingresso dell'abitazione schiacciando la mano della bambina sullo stipite.

