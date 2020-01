Aeroporto di Trapani, la denuncia di Airgest: "Immondizia e rotatoria al buio"

Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani, annuncia il rinnovo da parte di Enac della certificazione triennale, fino al 2022, ma denuncia il degrado delle vie d’accesso a Birgi: immondizia nello scorrimento veloce, rotatoria al buio, cartellonistica carente.

Approvate anche le procedure operative del nuovo Manuale di aeroporto e la nuova organizzazione della società di gestione, in conformità alle disposizioni del Regolamento Ue 139/2014 e dell’Agenzia europea per la Sicurezza dell’Aviazione, spiega Michele Bufo, accountable manager e direttore generale di Airgest, che parla di «risultato particolarmente importante per un aeroporto militare aperto al traffico civile, a testimonianza della ottima ed efficiente collaborazione esistente tra noi e l’aeronautica militare».

