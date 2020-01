Un altro tragico incidente in Sicilia, un morto sulla Palermo-Mazara del Vallo

Tragico incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Alcamo-Trapani, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo. A perdere la vita un uomo di 73 anni di Pantelleria, Giuseppe Brignone.

La vittima, che viaggiava su una Toyota Yaris, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto. Nel violento impatto è rimasta gravemente ferita la moglie che è ricoverata nell’ospedale sant'Antonio Abate di Trapani. Per estrarre i due occupanti dall’utilitaria sono intervenuti i vigili del fuoco.

Traffico provvisoriamente bloccato e lunghe code sull'autostrada in direzione Trapani.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

