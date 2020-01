Rubato il bambinello da una chiesa di Trapani, il parroco: "Ispirati al film di Ficarra e Picone"

Il bambinello del presepe allestito all’interno della Chiesa del Sacro Cuore a Trapani è stato rubato. Al so posto il parroco ha trovato un foglio con scritto: "Torno subito". La notizia del furto, così come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata data dalla stessa Parrocchia attraverso la propria pagina Facebook.

"Qualcuno questo pomeriggio si è ispirato all’ultimo film di Ficarra e Picone e ha rubato il bambinello della parrocchia", ha scritto su Facebook Don Alberto Giardina. S"e i Magi dopo il lungo cammino hanno trovato un bambino da adorare, noi vivremo l’Epifania del Signore privati del volto sorridente del bambinello da sempre pregato e amato nella nostra parrocchia", ha poi aggiunto.

Il Bambinello non aveva un valore economico tale da poter soddisfare eventuali bisogni di chi lo ha rubato.

L'articolo completo sull'edizione cartacea del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE