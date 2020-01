Migranti, nuovo sbarco a Pantelleria in...surf

Non solo con i gommoni o con le barche ma a bordo anche di una tavola da surf. Così il giovane migrante Hamza Elawras ha raggiunto le coste di Pantelleria.

Fatta passare inizialmente come un'impresa sportiva, in seguito agli accertamenti dei carabinieri, è stato appurato che Elawras, senza documenti, aveva provato ad entrare in Italia clandestinamente partendo da Kelibia, Tunisia verso l'isola più vicina, a soli 70 chilometri da capo Mustafà.

La questura sta facendo tutti gli accertamenti del caso per il rimpatrio del giovane. In un post su Facebook un

tunisino scrive: «Un altro campione che lasciamo scappare a causa della mala gestione degli pseudo responsabili di

associazioni sportive. Lo vogliono presentare come un fallito che voleva scappare clandestinamente, ma qualcuno che realizza una tale impresa può essere solo un grande sportivo con una mente di ferro (proprio come i due giovani del Meme Club del resto partiti 3 mesi fa). Vergogna a voi banda di irresponsabili».

