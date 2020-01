Sicurezza nelle scuole, controlli in 14 istituti nel Trapanese

Pronti 450mila euro circa (esattamente 442.296,80) per l'effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico in 14 degli edifici degli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo grado, (complessivamente sono 26 in tutto il territorio) la cui competenza è del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La somma è stata finanziata all'Ente Consortile ex Provincia dall'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione. Gli istituti scolastici interessati sono l'ITC (Istituto tecnico commerciale) Ferrigno” di Castelvetrano con una previsione di spesa di 44.794,60 euro con altri 3.000 per il laboratori e l'Istituto Magistrale (33.699,40); il Liceo .Classico di Trapani ( 45.953,80); l'ITC di Erice (39.967); ad Alcamo l'ITC (34.606,60) e l'Istituto Magistrale (20.607,50); a Marsala l'ITA (Istituto Tecnico Agrario) per la Palestra (34.250,20), l'ITC “Garibaldi” (31.044,40), l'Istituto Magistrale (29.860), il Liceo Classico (28.808,80), l'IPC (Istituto Professionale per il Commercio), per le Aule (19.895) e per la Palestra (6.437,50), il Convitto (24.797,50) e il Convitto Audiofonolesi (18.872,50) e, a Mazara, il Liceo Scientifico (25.702).

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE