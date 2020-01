Picchia la moglie e la figlia, arrestato 50enne di Erice

Picchiava e minacciava la moglie e la figlia. Gli agenti delle Volanti della questura di Trapani hanno arrestato un 50enne di Erice per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito della richiesta di soccorso della moglie pervenuta in sala operativa, gli agenti si sono recati nell’abitazione dove hanno trovato la donna e la figlia in stato di agitazione e con evidenti ferite al volto. L’uomo, dopo avere minacciato la moglie, ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e condotto in questura.

In seguito alla denuncia è stato possibile delineare un quadro di violenze commesse ripetutamente tra le mura domestiche e che non erano mai denunciate.

