L'ex Provincia di Trapani ci riprova: immobili di nuovo in vendita

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani (l'ex Provincia) guarda al 2020 come all'anno “buono” per fare cassa e vendere, finalmente, alcuni degli immobili di sua proprietà già messi all'asta più volte in passato, ma per i quali non è pervenuta alcuna offerta.

Si tratta, in particolare dell'ex Mobilificio Cantù, che si affaccia sulla Via Castellammare, l'unico immobile in cui si svolge attività essendo sede dell'Ufficio scolastico provinciale, dell'ex Archivio di Stato, che sorge, invece in pieno centro storico, in Via Nunzio Nasi, e che è da tempo inutilizzato come l'Hotel Myriam si Pantelleria e la sua Depandance di Contrada Bue Marino.

