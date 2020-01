Delitto Indelicato a Marsala, il processo entra nella fase cruciale

È ancora una volta abbastanza fitto il calendario degli appuntamenti giudiziari dopo la breve sosta per le festività natalizie. E tra i processi più attesi, c'è quello che vede imputati Carmelo Bonetta e Margareta Buffa per l'omicidio della venticinquenne marsalese di origine romena (come la Buffa) Nicoletta Indelicato.

Per il giudizio, i due presunti assassini hanno scelto strade diverse. Bonetta il rito abbreviato davanti al Gup di Marsala (e ciò al reo confesso consentirà di godere dello sconto di un terzo di pena) e la Buffa il processo ordinario davanti la Corte d'assise di Trapani. Per il primo, è prevista per il 7 febbraio la requisitoria del pm Maria Milia.

Il processo alla Buffa, invece, riprenderà il 20 gennaio, quando proprio Bonetta dovrebbe continuare la sua deposizione. Stavolta, però, in videoconferenza dal carcere. E ciò dopo quanto accaduto in aula lo scorso 16 dicembre, quando dopo avere lanciato pesanti accuse contro la Buffa («Io ho sferrato a Nicoletta tre coltellate dopo averla colpita con un pugno.

Il resto dei fendenti gli sono state inflitti da Margareta che poi ha preso la bottiglia con il liquido infiammabile che aveva in macchina e con un accendino ha appiccato il fuoco»), Bonetta fu colto da una crisi di nervi e dovette abbandonare l'aula in barella.

