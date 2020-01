Semafori in tilt, incidenti e tamponamenti a Trapani

Una mancata precedenza provoca due incidenti per fortuna non gravi per i conducenti delle quattro automobili coinvolte. Il primo si è verificato ieri nella mattinata lungo lo scorrimento veloce, all'altezza di Via Salemi a Trapani. Due automobili una Fiat Panda e una Citroen C3 si sono scontrate per una mancata precedenza.

Per fortuna niente di grave per i conducenti, due giorni di prognosi e codice verde. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani e la polizia stradale. Nella zona in queste settimane non funziona l'impianto semaforico a causa di un corto circuito, e in attesa dei tempi tecnici e fisiologici che ci vogliono per il ripristino, funzionano solo i lampeggianti arancione, che invitano alla prudenza chi transita nella zona.

Altro semaforo spento e a lampeggiante arancione ed altro incidente stradale questa volta all'incrocio tra la via Marsala e la via Fardella. Il sinistro è avvenuto tra le 13.30 e le 13.40, le automobili coinvolte sono una Nissan Micra e un'Alfa Romeo che stava immettendosi sulla Via Fardella mentre la Micra stava procedendo in senso opposto, in direzione Via Marsala.

Nessuna conseguenza fortunatamente per conducenti e passeggeri.

