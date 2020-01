Oltre mille decorazioni e "botti" non sicuri, sequestro a Castelvetrano

Sequestrati oltre mille articoli non sicuri, tra decorazioni e "botti", a Castelvetrano. In un negozio cinese i prodotti venivano venduti senza etichetta riportanti le informazioni obbligatorie ed in lingua italiana in difformità delle prescrizioni previste dal Codice del Consumo.

Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 3.300 euro, mentre le sanzioni amministrative elevate al gestore dell’esercizio commerciale sono state pari a 1030 euro.

La presenza di articoli privi del marchio di garanzia CE e delle informazioni minime in termini di istruzioni d’uso e precauzioni, rappresentano, soprattutto per i bambini, un pericolo per la salute e l’incolumità, dovuto al contatto con materiali di scarsa qualità e di cui si sconoscono composizione e origine.

