Incendi, quattro auto e un furgone in fiamme a Trapani e a Marsala

A fuoco quattro automobili a Trapani. E' accaduto in via della Corda, una strada che fa angolo con la via Giacomo Ravidà. Ancora incerte le cause, nessuna pista viene esclusa dal corto circuito a quella di un incendio di origine dolosa. Le fiamme avrebbero prima interessato una delle quattro automobili, posteggiate lungo la strada, le altre si sarebbero incendiate a causa della propagazione delle fiamme che in pochi minuti si sono levate alte in cielo, tanto da annerire gli infissi dell'appartamento al primo piano dello stabile dove le auto si trovavano.

Tre delle automobili delle quattro, sono state portate via nella mattinata, dopo l'incendio una quarta si tratta di una Multipla è rimasta invece posteggiata sul posto. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che si erano già propagate alle altre automobili, un Panda una utilitaria ed una Y10, e mettere in sicurezza anche altre automobile sempre posteggiate nei pressi. Una notte d'inferno per gli abitanti della zona. Sul posto anche i carabinieri. Indagini sono in corso, acquisite le immagini delle telecamere poste nei pressi. Sembra che non sia comunque il primo caso, alcune settimane fa, ancora un altro incendio aveva danneggiato altre automobili posteggiate nei pressi.

Momenti di paura a Marsala hanno vissuto la notte scorsa gli abitanti della via Mazara per un furgone in fiamme. E' accaduto verso la mezzanotte quando gli abitanti di un vicino condominio sono stati svegliati di soprassalto per un furgone posteggiato in strada che era avvolto parzialmente dalle fiamme. E' accaduto nel primo tratto di Corso Calatafimi, in un'area densamente abitata, e proprio nei pressi di un condominio.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE