Strisce pedonali a...scomparsa: segnaletica da rifare a Marsala

Nuova segnaletica stradale per rendere più sicure le strade del centro urbano e della periferia marsalese. L'ultima segnaletica, nonostante tutti gli interventi periodici è stata di poca durata.

Non è passato che poco più di un anno dall'ultimo intervento sulle strade marsalesi che l'amministrazione comunale ha dovuto predisporre un nuovo progetto per il rifacimento totale della segnaletica per «rimediare» agli ultimi errori commessi dalle ditte che negli ultimi anni hanno ripristinato la segnaletica, letteralmente «sparita» dopo pochi mesi della sua collocazione.

Proprio per tale inconveniente l'amministrazione ha un contenzioso aperto con alcune ditte che hanno rifatto la segnaletica stradale, una delle quali aveva offerto un ribasso di oltre il 40 per cento sul prezzo a base d'asta. Per questo nuovo appalto è stata impegnata la somma di poco meno di 200 mila euro, per l'esattezza 199.373,90, del prezzo della sicurezza di 1.325,70 euro.

