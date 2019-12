Incidente sul lavoro ad Alcamo, denunciato un imprenditore

Un imprenditore agricolo di Alcamo è stato denunciato dai carabinieri dopo l'infortunio sul lavoro di un suo dipendente.

S.G., trapanese di 49 anni, è accusato di aver commesso violazioni e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per non aver adeguatamente formato ed informato il lavoratore sui rischi connessi alla attività da svolgere, non aver fornito al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuali e non aver sottoposto il lavoratore alla visita medica preventiva che attesti l’idoneità fisica allo svolgimento di una data attività.

Informato dei fatti il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asp di Trapani, all'imprenditore è stata elevata anche una sanzione di 6.358,00 euro.

