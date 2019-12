Trapani, strisce blu in via Mattarella: i commercianti vincono la battaglia

Arrivano le strisce blu in corso Piersanti Mattarella a Trapani. La giunta comunale ha dato seguito alle richieste dei commercianti che chiedevano una regolamentazione sul prolungamento di via Giovan Battista Fardella. Trentadue commercianti (su una cinquantina in totale), infatti, hanno presentato in forma scritta la richiesta che è stata accolta dall'amministrazione comunale così come accaduto con la via Palermo qualche mese fa.

La strada è spesso ingestibile: i parcheggi in doppia fila sono la consuetudine e la mobilità spesso risulta ridotta. Ora anche i commercianti non ne possono più ed hanno chiesto questo intervento all'amministrazione. La tariffa sarà quella prevista per la zona «gialla» quindi 50 centesimi l'ora.

Diventerà «blu» il tratto di via Mattarella compreso tra la via Mothia e la via Inici in ambo le carreggiate, la tariffazione prevista è quella gialla (50 centesimi l'ora e 35 cenresimi per 30 minuti), dalle ore 8 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20 escluso i giorni festivi e domenicali, con la tolleranza di 15 minuti, consentendo ai residenti e commercianti/esercenti prospicienti gli stalli blu, che ne facciano richiesta di abbonamento, di usufruire di una tariffa agevolata di 35 euro mensili. Il servizio delle strisce blu è gestito dall'Atm e l'ufficio abbonamenti, che si trova al Terminal City, sarà a disposizione dell'utenza per il rilascio degli abbonamenti e relative autorizzazioni alla sosta per i residenti prospicienti.

Inoltre, viene riaperto l'ex deposito della Sau in via Degli Stabilimenti. Diventerà un'area per parcheggio con un ticket di 30 centesimi l'ora e un abbonamento mensile di 35 euro ma non vi sarà la tolleranza di 15 minuti.

