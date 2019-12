Rapina un anziano in auto, 4 anni di reclusione a una 47enne di Marsala

La vigilia di Natale gli agenti del commissariato di Marsala hanno arrestato una donna di quarantasette anni, condannata per rapina, sequestro di persona e lesioni a 4 anni di reclusione. I fatti risalgono al 15 settembre 2017. Vittima della donna, spalleggiata da due complici, un anziano tunisino.

La donna, Anna Cappitelli, è stata arrestata in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio esecuzioni penali della Procura. La Cappitelli si sarebbe appartata in auto con l'anziano tunisino fuori dal centro urbano lungo la strada per Salemi.

Qui la donna, ad un certo punto, avrebbe aggredito l'uomo e con l'uso delle armi era riuscita a farsi consegnare 1.500 euro.

