Lo sposo mancato, la salma torna a Salemi a spese del Comune

Non si era presentato all'altare. Francesco Ciaravolo, 48 anni, era stato trovato carbonizzato all'interno della sua auto, una Mercedes Classe C nelle campagne tra Salemi e Santa Ninfa. L'esclusa l'ipotesi di omicidio, il caso fu archiviato come suicidio.

Per quasi un anno la salma è rimasta bloccata al Policlinico di Palermo: nessuno dei congiunti ha ritenuto di affrontare le spese del funerale. Adesso tornerà a Salemi a spese del Comune che ha disposto anche l'assegnazione di un loculo.

