Fugge dai domiciliari, arrestato a Campobello di Mazara

In prossimità delle feste si fanno sempre più serrati i controlli sul territorio, anche a Campobello di Mazara. Nella giornata di ieri, sabato 21 dicembre, i carabinieri, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Massimiliano Giallombardo, palermitano di 43 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica di Campobello di Mazara per vari reati e che lo scorso 13 dicembre si era allontanato arbitrariamente dalla struttura senza la prevista autorizzazione.

Dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno accompagnato l’arrestato presso il carcere di Trapani, secondo quanto disposto dal giudice di Palermo.

