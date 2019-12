Pizzo al titolare di un locale di Marsala, due condanne per estorsione

Chiedevano il pizzo al titolare di un locale di Marsala. Il tribunale ha condannato per estorsione e danneggiamenti a sei anni di carcere ciascuno Nicola Pizzo, di 61 anni, e Diego Vinci, di 52, entrambi di Mazara del Vallo.

I due, il 26 luglio 2013, avrebbero fatto irruzione nella hall del «Mizar Slot Hotel House», sul lungomare San Vito di Mazara del Vallo, costringendo poi il direttore di sala (Giorgio Contorno), con minacce e danneggiamento di attrezzature, a consegnare loro 1500 euro.

Secondo le ricostruzioni dei testimoni, Pizzo e Vinci, dopo essere entrati nel locale forzando la porta d’ingresso, avrebbero affrontato la vittima, minacciando di ucciderla se non avesse consegnato loro il denaro. Minaccia rivolta anche agli altri presenti. Pizzo, in particolare, dopo avere ricevuto un rifiuto alla consegna del denaro, avrebbe scaraventato sul pavimento i tre monitor utilizzati per la convalida dei ticket, lanciandone poi uno contro il barman.

© Riproduzione riservata