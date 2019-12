Trapani ed Erice, al via i lavori nelle strade di "frontiera"

Partono i lavori di rifacimento del marciapiede di via Marconi, tra il Comune di Trapani e quello di Erice. Prossimamente, verranno abbattute anche le barriere architettoniche del lungomare Dante Alighieri, nel tratto che conduce dalla piazza Mercato del Pesce a piazza Vittorio.

L'assessore Safina precisa che “l'abbattimento delle barriere architettoniche costituisce un elemento qualificante di tutti i lavori che vedranno avvio nel 2020” e come l'ufficio, su sua disposizione, abbia avviato uno studio per l'installazione di percorsi tattili per ipovedenti, a partire dalla via Fardella. L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione del Giornale di Sicilia di Trapani.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE