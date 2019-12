Marsala, a Natale si amplia la zona pedonale

In vista dell'approssimarsi delle festività natalizie scatta l'ampliamento dell'area pedonale nel centro storico marsalese. Su direttiva dell'Amministrazione comunale, il comandante della Polizia Municipale, Michela Cupini, ha disposto mediante una apposita ordinanza alcune modifiche alla circolazione veicolare nel centro urbano per il periodo natalizio.

Le modifiche riguardano in particolare la centralissima via Roma che, di fatto, ormai da alcuni anni, risulta essere un vero e proprio prolungamento dell'area pedonale di via XI Maggio, e da alcuni anni diventata una sorta di «cuore commerciale» della città.

Secondo l'ordinanza la via Roma, secondo quanto disposto dal comando della Polizia Municipale, da oggi,venerdì 20 dicembre, sarà chiusa al transito e alla sosta veicolare fino al 6 gennaio, festività dell'Epifania, con le seguenti modalità: nei giorni feriali la chiusura al traffico sarà, dalle 16,00 alle 21; nei giorni festivi e pre festivi, Sabato e Domenica, chiusura dalle 10,00 alle 21,00.

