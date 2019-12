Consumo di alcol in strada, scattano i divieti del Comune di Trapani

Arriva la stretta da parte del Comune di Trapani, riguardo il consumo di alcool nelle strade della movida, e non solo. Il sindaco Giacomo Tranchida, infatti, ha emanato ieri un'ordinanza in cui vengono istituiti divieti alla vendita di bevande alcoliche d'asporto su tutto il territorio comunale nelle ore notturne dei weekend.

L'intento è quello di dare un freno agli episodi spiacevoli, come risse e schiamazzi, che ultimamente si sono verificati. In più, vengono adesso introdotte limitazioni alla circolazione di bici e monopattini elettrici nel centro storico, anche in questo case per porre rimedio all'imprudenza di chi mette a rischio l'incolumità altrui.

Dunque nell'ordinanza in questione veine fatto divieto, a tutti i pubblici esercizi del settore alimentare, di somministrare e vendere sul territorio comunale bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e lattine, secondo precise limitazioni.

