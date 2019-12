Minaccia i carabinieri e li aggredisce con un martello, arrestato ad Alcamo

Prova ad aggredire con un martello i carabinieri ma viene immbolizzato. È accaduto ieri ad Alcamo durante i controlli dei militari a Gaspare Faraci, 48 anni, già noto per precedenti di polizia. L'uomo è stato arrestato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e distruzione di atti.

I militari si recati presso l'abitazione dell'alcamese, dovendo notificare all’interessato un “verbale di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore ed informazione di garanzia”, emesso dalla procura di Trapani relativo ad un altro procedimento penale.

Dopo aver capito il motivo della visita, Faraci è andato in escandescenze strappando il verbale e tentavo di aggredire i militari con un martello. Pochi minuti sono bastati per immobilizzarlo dopo una breve colluttazione. L'arrestato è stato trasferito presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Alcamo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo.

