Danni causati dal maltempo ad Alcamo, il Comune chiede aiuto

I recenti disastri provocati dalle violente raffiche di vento nel territorio di Alcamo hanno indotto l'amministrazione comunale a richiedere interventi anche da parte dell'Anas e dell'ex Provincia, in particolare per quanto riguarda le strade di loro pertinenza.

Dopo la critica nottata tra venerdì e sabato scorsi, anche tra lunedì e ieri è stato diramato un avviso di allerta meteo dalla Protezione civile regionale e numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza edifici e strade, a causa della caduta di intonaci e cornicioni. «A seguito dei recenti atmosferici che hanno interessato il nostro territorio - spiega il vicesindaco Vittorio Ferro, riferendosi alle raffiche di vento che hanno interessato il territorio tra il 13 e il 14 dicembre - ho inviato una nota all'Anas di Trapani per rilevare le criticità verificatesi dopo il forte vento.

Nella nota si sollecita l'Anas a informare il Comune in merito alle attività di ricognizione effettuate nelle strade statali 113, 119 e 187 e su quelle messe in atto o ancora da attuare, al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza». Analoga richiesta è stata inviata dal vicesindaco, in una nota congiunta, al Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani, all'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Trapani e al Dipartimento di Protezione civile, per quanto riguarda le condizioni della Riserva Bosco d'Alcamo del Monte Bonifato e per le strade di pertinenza dell'ex Provincia.

