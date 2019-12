Trapani, detenuto aggredisce quattro agenti e li manda in ospedale

Questa mattina nel carcere di Trapani un detenuto nigeriano, dopo aver lanciato con violenza dall’interno della sua cella una mela in pieno volto ad un agente di Polizia penitenziaria, ha aggredito altri tre poliziotti che erano intervenuti per portarlo in un altro reparto detentivo. Lo riferisce il sindacato di Polizia penitenziaria Uspp, spiegando che ora i quattro agenti si trovano presso l’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per accertamenti medici.

«Sabato scorso - si legge ancora nella nota del sindacato - un altro agente al carcere di Trapani era rimasto ferito in seguito a un pugno in faccia ricevuto da un detenuto. Le aggressioni sono all’ordine del giorno e i nostri colleghi sono in balia ormai delle innumerevoli manifestazioni di violenza fisica della popolazione detenuta. Occorre l’inasprimento delle pene detentive per chi mette in atto aggressioni agli agenti nell’esercizio delle loro funzioni e misure drastiche di contrazione dei benefici legati alle misure alternative alla detenzione e piani di sostegno per compensare gli effetti talvolta devastanti che determinano negli agenti gli eventi traumatici di cui sono vittime durante il servizio. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede - conclude l’Uspp - intervenga immediatamente, diramando una circolare già pronta da mesi che dovrebbe cominciare a ristabilire gli equilibri all’interno delle carceri tra chi deve farsi la galera nel rispetto delle regole penitenziarie e chi ha il dovere di farle rispettare».

