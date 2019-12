Infrazioni stradali e abusivismo a Trapani: sono sei le denunce

Intensi controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Trapani nel fine settimana. Nella frazione di Napola, dopo un incidente stradale con alcuni feriti è stato denunciato M.B. per guida sotto l'influenza di alcol. Per lo stesso reato e per aver causato un altro incidente stradale, nel quartiere San Giuliano è stato denunciato in stato di libertà F.A. È stato denunciato anche E.A. con diversi precedenti di Polizia per essere stato sorpreso alla guida di un motociclo senza patente.

Denunciato per abusivismo anche il proprietario un bar di Marausa, per una costruzione realizzata in assenza di autorizzazione in una zona sottoposta a vincolo sismico e ampliata senza la preventiva autorizzazione del genio civile di Trapani.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

