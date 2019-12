Trapani, ponte di Lenzi poco sicuro: al via la manutenzione

In via di completamento i lavori sul ponte di attraversamento del torrente «Lenzi-Baiata» della strada provinciale 21 «Trapani-Ragattisi-Marsala», l'importante arteria che dal capoluogo conduce all'aeroporto «Vincenzo Florio».

Alla consegna all'impresa esecutrice, avvenuta lo scorso 22 ottobre, da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l'ex Provincia) era stato convenuto che sarebbero stati ultimati entro il 21 dicembre.

I lavori sono a cura dell'impresa «Pampalone» di Alcamo che se li è aggiudicati per l'importo contrattuale, al netto del ribasso del35,6167%, di 62.197,04 euro. La necessità dell'intervento di messa in sicurezza del fiume Lenzi-Baiata, ritenuto «non più rinviabile» al fine di scongiurare gravi rischi per la pubblica incolumità, era stata portata all'attenzione persino del governo regionale dal deputato del Partito Democratico, Baldo Gucciardi che in un'interrogazione parlamentare all'Ars aveva sottolineato la grave situazione dell'assetto idrogeologico della provincia di Trapani.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

