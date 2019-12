Luminarie natalizie, mantenuti i patti: a Trapani è iniziata l'installazione

Sono iniziate le installazioni delle luminarie nella città di Trapani. Peccato che ciò avvenga con evidente ritardo e che ci vorranno alcuni giorni per concludere il tutto.

Soddisfatti i commercianti che avevano lamentato il ritardo della collocazione delle luminarie in un periodo che per gli esercenti è importante per incrementare le vendite. In totale l'Ente Luglio musicale ha messo in campo 100 mila euro: 70 arrivano dal Comune e 30 dagli sponsor.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE