Droga, stipulate nuove convenzioni per l'assistenza a Trapani

Cresce, nel territorio, il fabbisogno assistenziale determinato dall'inserimento in Comunità, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di soggetti affetti da dipendenza. Crescono, di conseguenza, le esigenze di strutture in cui ospitarli, in convenzione con l'Azienda sanitaria provinciale, e le relative spese.

Nuove convenzioni sono state sottoscritte, infatti, con le strutture «Salute e Benessere» di Mazara del Vallo, «La Svolta per la Rinascita» di Campobello di Mazara e «Faro Onlus» di Messina, ma con sedi operative a Marsala nelle contrade Fontanelle e in contrada Rakalia.

Complessivamente, ora, queste offriranno 74 posti, 28 in più rispetto all'ultima intesa, appunto per ospitare soggetti affetti da «dipendenze da sostanze» (ad esempio da alcol e droga) e «dipendenze comportamentali» (come il gioco di azzardo) comunemente e globalmente definite «dipendenze patologiche».

