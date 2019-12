Trapani, tornano i parcheggiatori abusivi a piazza Vittorio Emanuele

«Parcheggiatori abusivi sempre presenti a Piazza Vittorio». La denuncia arriva da Filippo Spanò, componente del direttivo dell'Osservatorio legalità Trapani.

«Sono stati chiesti dei soldi ad alcuni automobilisti che avevano appena parcheggiato e pagato regolarmente la sosta con il parchimetro. Per lo più vengono presi di mira donne e giovani ragazzi e ragazze che nel pomeriggio sono soliti parcheggiare i mezzi in piazza. Chiediamo subito pugno duro dell'amministrazione comunale e della polizia municipale ora che con le festività natalizie, la città ospita turisti. Sarebbe una beffa che con le strisce blu in tutta la piazza, tale fenomeno avesse a prendere piede come negli anni passati. Quando finirà, se mai finirà, questa storia?» ha concluso Spanò.

Una settimana fa la Polizia Municipale di Trapani ha effettuato un'operazione di contrasto ai posteggiatori abusivi che stazionano a Piazzale Ilio, in particolare durante la giornata dedicata al mercatino rionale. Sono stati notificate due violazioni al Codice della Strada per un ammontare di 1.500 euro. Contestualmente è stato effettuato il sequestro delle somme incassate dai parcheggiatori abusivi. Agli stessi è stato notificato l'ordine di allontanamento ed è stata avviata la procedura per applicare il «Daspo urbano» tramite la Questura di Trapani.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE