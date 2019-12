Controlli ad Alcamo, 9 denunce e 8 sanzioni amministrative

In vista delle festività natalizie si intensificano i controlli sul territorio da parte dei carabinieri. Al termine del servizio della notte scorsa sono state denunciate 9 persone per vari reati.

Tra questi G.G.D., 18 anni di Calatafimi, è stato trovato in possesso di 37 grammi di marijuana e 2 grammi di tipo hashish oltre ad un bilancino di precisione; F.M., 38 anni di Custonaci, è stato colto in flagrante mentre vendeva 2 grammi di marijuana; B.G., 22 anni di Alcamo poiché, fermato a bordo del proprio autocarro, è stato trovato in possesso di attrezzatura rubata a Calatafimi Segesta a ottobre scorso e del valore di 800 euro circa;

Denunciati anche: C.D. di Custonaci, 28 anni, trovata in possesso di 5 cartucce cl. 12 detenute illegalmente e sequestrate; D.A. 28 anni e P.P. , 39 anni di Castellammare del Golfo trovati in possesso di armi bianche di genere vietato; D.S., 35 anni di Castellammare del Golfo, trovato fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale; O.I. romeno di 38 anni sorpreso alla guida senza patente; e infine Z.Y. marocchino di 32 anni residente ad Alcamo, trovato alla guida in stato d'ebbrezza.

Nel corso del servizio sono stati controllati tutti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali, detentive alternative al carcere e cautelari coercitive residenti ad Alcamo ed identificati tutti gli avventori di 18 sale slot e sale scommesse del centro. Controllati anche 94 veicoli, identificate 225 persone ed effettuate 6 perquisizioni veicolari, 8 personali e 2 domiciliari.

Sono state inoltre elevate 8 sanzioni amministrative e segnalati 2 giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di modiche quantità di “marijuana”, sottoposta a sequestro.

© Riproduzione riservata