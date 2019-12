Violato il regolamento, sospesa l'attività di sette locali a Trapani

Occupazione di suolo pubblico: il Comune di Trapani aumenta i controlli. La Annona della Polizia Municipale di Trapani in collaborazione con il SUAP ha notificato sette procedimenti di sospensione per attività di centro storico per il non rispetto del regolamento del suolo pubblico. Tra queste, anche un B&B.

Le violazioni accertate, che riguardano in particolare la violazione dell'articolo 8 dell'apposito regolamento, sono state notificate ai titolari e riguardano l'occupazione abusiva di suolo pubblico senza alcuna autorizzazione o l'occupazione di spazi eccedenti rispetto all'autorizzazione ricevuta.

Il regolamento, tra l'altro, prevede che «a seguito della prima violazione si procederà alla sospensione dell'esercizio dell'attività per n. 10 giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8,00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento». Diventa ancora più stringente se le violazioni sono reiterate.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

