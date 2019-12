Nasconde la droga negli slip e tenta la fuga in auto, arrestato a Trapani

Tenta la fuga in auto, ma viene fermato e arrestato dai carabinieri il tunisino Naoufel Ayed, 29 anni e residente a Valderice.

L’uomo è stato arrestato precisamente nella strada regionale Immacolatella, in quanto durante la perquisizione è stato trovato con trentadue grammi di hashish nascosti all’interno dei suoi slip e con delle banconote di piccolo taglio contenute in una custodia per occhiali, secondo i militari provenienti dalla vendita della sostanza trovata.

In un primo momento Ayed è stato individuato dagli uomini dell’arma, in quella che pare fosse la sua zona di spaccio il bivio Cappuccini.

