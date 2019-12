Castelvetrano, si riparano i danni provocati dal nubifragio

Al lavoro le maestranze per mettere fine ai disagi soprattutto degli automobilisti a seguito del nubifragio dello scorso 24 ottobre che ha mandato in tilt il sistema fognario della città di Castelvetrano, già dichiarata come centro colpito da calamità naturale.

Si lavora con provvedimenti tampone dopo che sono stati individuate le criticità dal sopralluogo congiunto della locale Protezione civile e quella regionale. Nelle more sono partiti i lavori con interventi nella stazioni di sollevamento dei pozzi e nelle fognature affidate alla ditta Ecotecnica e Centro autospurghi che li hanno ultimati.

Da alcuni giorni invece la Ditta La Marmora che si occupa del ripristino del manto stradale di alcune vie, sta completando i lavori della Via del Re, la piccola arteria prolungamento della Via Agesilao Milano, snodo indispensabile per chi deve andare nella parte bassa della città. Lì è completamente «scoppiata» la fognatura a seguito del violento nubifragio, sono saltate le pareti esterne della vecchia condotta e si sta provvedendo ad evitare lo scolo delle acque con un grosso tubo .

