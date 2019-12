Incidente a Castellammare, maxi tamponamento sulla statale 731

Maxi tamponamento sulla strada statale 731 nella zona di Castellammare del Golfo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte almeno quattro auto. Non risultano esserci feriti gravi.

Non è ancora chiara la dinamica. Sull'incidente indagano la polizia municipale e la polizia stradale di Alcamo. L'Anas ha chiuso la bretella, in entrambe le direzioni, per effettuare i rilievi del caso. Chi proviene dall'autostrada, può entrare a Castellammare del Golfo passando dalla strada provinciale 47.

Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso le persone coinvolte, due condotte in ambulanza all'Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.

© Riproduzione riservata