Marsala, al via la bonifica dall'amianto

Verranno eliminate le discariche nel comune di Marsala. È stata infatti avviata la campagna di bonifica dall'amianto su tutto il territorio comunale. Lo scrive Dino Barraco nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia.

Il servizio prenderà il via la prossima settimana in quanto l'amministrazione comunale, intende procedere alla «consegna anticipata» dei lavori nelle more della stipula del contratto.

