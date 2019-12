Trapani, vigili del fuoco e Capitaneria in festa per la loro patrona

Non c'è spazio per definirli eroi, «perché per noi, quando c'è un'emergenza, arrivare il più presto possibile, rimanere e lavorare senza sosta finché tutto non sia risolto, non lasciare mai le persone sole dinanzi al pericolo, è la nostra missione», dice il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Biancamaria Cristini.

Il giorno in cui i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto hanno celebrato la loro patrona - Santa Barbara - non è stato solo il tempo di tracciare bilanci ma è stato quello, soprattutto, di cogliere le sfumature.

Quelle umane, che spesso sfuggono ai più: volti, uomini e donne in divisa, testimoni di impegno e sacrifici, anche mettendo a rischio la propria vita, che i cittadini, di solito vedono quando intervengono per spegnere un incendio o per salvare vite umane. Ieri, prima nella parrocchia Nostra Signora di Fatima (presenti il Prefetto Tommaso Ricciardi e le più alte cariche civili e militari) e dopo al Comando provinciale, la festa della patrona è stata l'occasione della riflessione. A partire dalle parole del Vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli: «Voi siete chiamati a contribuire al bene comune - ha detto il Vescovo rivolgendosi a Vigili del fuoco e uomini della Capitaneria di Porto - ma tutti noi, come società civile, abbiamo l'obbligo di contribuire».

