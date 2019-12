Marsala, rifugio al collasso: il Comune trasferisce 30 cani

Torna l'emergenza nel canile municipale di contrada Ponte Fiumarella e l'Amministrazione comunale decide di trasferire 30 cani in una struttura del nord.

La decisione è conseguente al «pieno» raggiunto dal canile che già si trova in uno stato di emergenza tale da avere subito in passato anche la chiusura preventiva per il numero dei cani ospitati, di gran lunga superiore a quello che la struttura può garantire.

Da qui la decisione di trasferire il primo gruppo di 30 cani al nord, anche se questo non consentirà di dare alla struttura di Ponte Fiumarella quella sicurezza legata all'ospitalità dei cani. Partiti i 30 cani per il nord, il canile municipale inevitabilmente tornerà a riempirsi in maniera tale da fare scattare la temporanea chiusura.

